I fatti, accaduti in un locale di Città della Pieve, risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsi. I carabinieri ritengono di aver riscontrato "significativamente il racconto" della donna, che ha spiegato di essere stata portata in una stanza e costretta a subire un rapporto sessuale non consenziente. Altre ragazze hanno raccontato di palpeggiamenti e molestie