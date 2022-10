“Le basi del Movimento 5 stelle e del Partito democratico volevano fare l’alleanza prima delle elezioni”. A dirlo, intervenuto a Otto e mezzo, su La7, è stato il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ha analizzato i rapporti tra i partiti del cosiddetto ‘campo progressista’. “Un dialogo tra i 5 stelle e i dem? A parte che all’opposizione non è necessario fare alleanze. Certo, dovranno trovare un accordo sulle amministrative. Però in questo Paese ci dimentichiamo rapidamente delle cose successe: il Pd hanno supportato le scissioni all’interno dei 5 stelle, offrendo seggi sicuri, per esempio, a Luigi Di Maio, che poi sono riusciti a perdere, perché non li votano nemmeno i parenti. Ci dimentichiamo che i dem hanno cercato di fare la pelle a Conte, il dialogo ora è impossibile”.

Video La7