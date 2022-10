Il sindaco di Priolo Gargallo (in provincia di Siracusa), Pippo Gianni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di concussione. Il 77enne primo cittadino, posto agli arresti domiciliari, sarebbe coinvolto in un’inchiesta della Procura di Siracusa per “una serie di concussioni”.

Gianni, ex parlamentare nazionale e regionale, ed ex assessore regionale all’Industria con il governatore Raffaele Lombardo, è stato rieletto sindaco della città della zona industriale nel 2018, dopo aver ricoperto l’incarico di primo cittadino di Priolo dal 1984 al 1991. Gianni aveva aderito ad agosto a “Lega Sicilia – Prima l’Italia”, la costola isolana del partito di Matteo Salvini.