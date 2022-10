A Non è l’Arena (La7) si commenta l’esito delle elezioni, Gad Lerner preoccupato dalla vittoria di Giorgia Meloni. “Nessuna sovreccitazione, ma è un passaggio storico. Il ritorno della destra destra al governo pieno da protagonista, avendo quel passato, il post fascismo… è un fatto, non è un’opinione. Non è il centro destra, è destra destra”. E sui rischi per la democrazia paventati dalla stampa internazionale il giornalista sottolinea: “Ma ci guardiamo intorno? Alziamo lo sguardo, dal Brasile agli Usa, alla capitale del fascismo mondiale di oggi che è Mosca… il discorso di Putin riprendeva tutte le tematiche classiche del fascismo. Perché l’Italia sarebbe l’unica isola felice dove la libertà è data per scontata in eterno”