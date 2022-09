“Oggi c’è un primo incontro tra Salvini, Meloni e Forza Italia per definire i metodi con cui poi verranno scelti i ministri e i ministeri”. Lo dice ai cronisti nei pressi del Senato, Andrea Crippa, vicesegretario della Lega. “Dobbiamo mettere le persone migliori e Salvini deve stare nella squadra di governo perché è il segretario della Lega. E quando è stato al governo, ha fatto un ottimo lavoro, riconosciuto da tutti. Salvini è il punto di partenza di Salvini al governo”. Crippa auspica che la ripartizione tra i partiti per la composizione della squadra di governo non avvenga seguendo il criterio proporzionale dell’esito elettorale. “L’accordo deve essere sulle persone e sulle competenze. Salvini deve avere un ruolo strategico“.