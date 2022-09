Ultimo saluto a Shinzo Abe l’ex premier giapponese, assassinato l’8 luglio scorso. Le ceneri dell’ex primo ministro, trasportate dalla vedova Akie, arrivano nella sede del Nippon Budokan a Tokyo in Giappone, dove si sono tenuti i controversi funerali di Stato a cui hanno partecipato dignitari giapponesi e stranieri. Alla cerimonia vede come partecipanti per il governo italiano, la ministra dell’Università Cristina Messa e anche l’ex premier Matteo Renzi.