Matteo Florio, attore e regista napoletano, ha realizzato questa clip satirica immaginandosi il suo risveglio post-elettorale come se le lancette dell’orologio fossero tornate indietro di quasi cent’anni: camicia nera, saluto romano, “treni finalmente in orario” e riferimenti a Benito Mussolini. Florio, classe ’94, ha collaborato con Fanpage e i The Jackal, ha diretto cortometraggi, spot e videoclip musicali e pubblica clip sulla sua pagina, Signor Florio.