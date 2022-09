Si è giunti all’ottavo giorno di lavoro per i vigili del fuoco impegnati con sommozzatori e squadre a terra per scandagliare il torrente Nevola nella zona di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, alla ricerca di uno dei due dispersi travolti dalla piena d’acqua, in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito le Marche, con nubifragi e alluvioni che si sono abbattuti sulla regione causando morti e dispersi.