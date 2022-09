“Una visita per essere vicini a coloro che hanno perso familiari e anche ai feriti, sperando che ci sia rapidamente una riapertura delle attività produttive, delle scuole, un riavvio di una vita normale, e che l’esperienza vissuta in questo periodo ci faccia pensare all’importanza della prevenzione nella cura del territorio”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Barbara, in provincia di Ancona, uno dei centri colpiti dalle esondazioni. “La mancata allerta? C’è un’indagine della Procura, non mi posso esprimere”.