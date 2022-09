C’è il video della rapina a un furgone tabacchi con sequestro di persona avvenuto lo scorso 14 giugno a Palermo in via Rocco Jemma. Si vedono i due uomini che minacciano i dipendenti della ditta che trasporta i colli di sigarette in pieno giorno nel capoluogo siciliano. Sotto la minaccia i due si fanno aprire lo sportello del furgone e portano via otto colli di “bionde” per un valore di 15mila euro. Infine chiudono dentro il cassone i due dipendenti. Per questo colpo la polizia di Stato ha arrestato Francesco Mistretta, 54 anni, e Alessandro Tutone, 38 anni. Il provvedimento è stato convalidato dal gip Nicola Aiello. Le immagini che hanno immortalato il colpo sono state riprese dal sistema di videosorveglianza del furgone e dalle telecamere della zona. I due, in attesa di giudizio, sono stati portati nella casa circondariale “Lorusso Pagliarelli”.