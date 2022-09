È il giorno dei solenni funerali di Stato per la regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni, e il Regno Unito si ferma per l’ultimo addio alla sovrana più longeva della storia britannica: per oggi sono chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati gli appuntamenti in ospedale e i funerali. Londra si è risvegliata con qualche nuvola in cielo ma per la giornata è previsto bel tempo. La metropoli è blindata come forse mai prima, almeno nell’area centrale, con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla, è atteso un milione di persone nella capitale, e garantire la sicurezza dei circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il mondo. Dopo che è stata chiusa al pubblico la camera ardente alla Westminster Hall che ospita il feretro di Elisabetta II, alle 8 locali (le 9 in Italia) le porte dell’Abbazia di Westminster, dove si tiene la liturgia solenne per la sovrana, si aprono per ospitare i circa 2mila ospiti attesi, dai leader mondiali ai dignitari, ai rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Alle 10.44 inizia la breve processione dalla Westminster Hall all’abbazia, col feretro della sovrana posto su un affusto di cannone trainato da cavalli. Primo dell’inizio della funzione previsto per le 11 una campana suonerà 96 rintocchi per ogni anno di vita della regina. Una volta finita la liturgia, il Regno si ferma per due minuti di silenzio, e poco dopo inizia per la sovrana l’ultima processione attraverso Londra, scandita dal rintocco del Big Ben, dall’Abbazia di Westminster all’arco di Wellington (Hyde Park Corner), attraverso il Mall, costeggiando i parchi reali (Green Park e St. James Park), salutando Buckingham Palace. Dietro al feretro, a piedi, re Carlo III e membri della famiglia reale, inclusi i principini George e Charlotte, di 9 e 7 anni. Poi, su un carro funebre, il feretro parte per Windsor e l’arrivo è previsto per le 15.00. Al servizio di commiato alla St Georgès Chapel, alle 16, prenderanno parte 800 persone, mentre alla cerimonia di sepoltura alle 19.30 assisteranno solo i membri della famiglia reale. La regina riposerà a fianco dell’amato consorte, il principe Filippo, scomparso nell’aprile del 2021.

LA DIRETTA ORA PER ORA

10.40 – Suonano a morto le campane di Westminster – Le campane dell’Abbazia di Westminster hanno iniziato a suonare per il funerale della regina Elisabetta II. La cerimonia funebre inizierà alle 11 ora locale, le 12 in Italia, e fino ad allora le campane suoneranno ogni minuto.

10.30 – Arrivati anche i Middleton – I Middleton, parenti della principessa del Galles Kate, sono arrivati all’Abbazia di Westminster: i genitori di Kate, Carole e Michael, hanno preso posto tra i banchi.

10.20 – Arrivato a Westminister il figlio di Camilla – La famiglia della regina consorte Camilla è arrivata all’Abbazia di Westminster per i funerali della regina Elisabetta: tra loro anche il figlio di Camilla, Tom Parker Bowles, insieme ai membri della sua famiglia.

10.00 – “Elisabetta mi ha insegnato a essere premier e madre” – “Vai avanti”. Questo il miglior consiglio che la regina Elisabetta ha dato alla premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, che si era rivolta a lei per chiederle come poter conciliare i doveri derivati dal guidare un Paese e dall’essere una buona madre. A Londra per partecipare ai funerali di Elisabetta, Ardern ricorda il primo incontro con la sovrana nel 2018, quando era neo premier e incinta della figlia Neve: “Pensavo a come essere il nuovo primo ministro e una mamma. Avevo pensato a leader che si erano trovati in quella posizione, ma ce n’erano così pochi a cui guardare”, ha detto alla Bbc. Di qui la decisione di rivolgersi alla regina Elisabetta per chiederle: “Come ci è riuscita?”. Ardern ricorda ancora che “lei ha detto semplicemente: ‘Beh, vai avanti e basta’. E questo era probabilmente il consiglio migliore e più concreto che potesse darmi”.

09.45 – Re Carlo: “Toccati dal tributo a mia madre” – Re Carlo III ha rivolto stasera un grazie, anche a nome della regina consorte Camilla, per gli atti di omaggio e le testimonianze di “rispetto verso lo spirito di servizio della mia cara madre” manifestati in questi 10 giorni nelle 4 nazioni del Regno Unito e nel mondo. “Mentre ci prepariamo al nostro ultimo saluto – scrive Carlo in relazione al funerale di domani della regina Elisabetta e mentre si chiudono gli accessi alla camera ardente di Westminster Hall – voglio semplicemente ringraziare tutte le innumerevoli persone che sono state così tanto di sostegno e conforto a me e alla mia Famiglia in questo tempo di dolore”.

09.30 – Arcivescovo di Canterbury: “Preghiamo per la Famiglia reale” – “Preghiamo per la Famiglia Reale che oggi si riunisce per affidare Sua Maestà la Regina Elisabetta II nelle mani del nostro amato e fedele Dio”. Lo chiede su Twitter l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. “Ci riuniamo – scrive – per rendere grazie per una vita lunga, vissuta al servizio del suo popolo e del suo Salvatore, Gesù Cristo”.

09.15 – Chiusa per lutto la Borsa di Londra – La Borsa di Londra resta chiusa per lutto nel giorno in cui si celebrano i funerali della Regina Elisabetta: “Il giorno del funerale di Sua Maestà la Regina, la Borsa di Londra resta chiusa alle negoziazioni”, si legge in una nota. I mercati di altri Paesi del Commonwealth prevedono invece di ricordare la morte della monarca chiudendo nei prossimi giorni. In Canada, ad esempio, dove la Regina era capo di Stato, il governo ha dichiarato per oggi una festa federale in occasione del funerale, ma la Borsa di Toronto continuerà a operare normalmente. In Australia oggi sarà un normale giorno lavorativo, ma il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che giovedì 22 settembre gli australiani avranno un giorno festivo. E quel giorno l’Australian Securities Exchange di Sydney sarà chiuso. Il giorno festivo della Nuova Zelanda sarà lunedì 26 settembre, quando la borsa sarà chiusa.

09.00 – Buckingham Palace diffonde ritratto inedito di Elisabetta II – Un nuovo ritratto inedito della Regina è stato rilasciato da Buckingham Palace alla vigilia del suo funerale: la foto, scattata a maggio prima delle celebrazioni del Giubileo di platino, mostra la monarca sorridente al Castello di Windsor. Elisabetta indossa la sua collana di perle a tre fili preferita, orecchini di perle e la spilla con acquamarina e diamanti regalo per il 18° compleanno, nel 1944, di suo padre Giorgio VI. L’immagine è stata scattata dal fotografo Ranald Mackechnie, lo stesso che ha anche realizzato il ritratto della sovrana per il Giubileo.

