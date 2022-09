“È stato tutto bellissimo, pazzesco, una giornata meravigliosa, un sogno”. Raffaele Palladino commenta così il suo debutto come allenatore del Monza, dopo l’esonero di Giovanni Stoppa. Una prestazione della squadra che è valsa la vittoria contro la Juventus, con la rete decisiva dell’1-0 segnata a quindici minuti dal fischio finale. “Nello spogliatoio c’era festa, è una giornata incredibile. Non me l’aspettavo, ma nei loro occhi in settimana avevo letto che avevano voglia di rivalsa”, dice il nuovo commissario a Dazn.

Anche la dirigenza della squadra ha esultato dopo i primi novanta minuti con Palladino in panchina: è lo stesso allenatore che rivela la reazione di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani. Il primo “mi ha chiamato e non ci credeva, era molto emozionato e ha fatto i complimenti ai ragazzi”. E Galliani? “Ha pianto, la telefonata è stata molto emozionante, ha fatto i complimenti ai ragazzi”. “La Juve era in difficoltà perché siamo stati bravi a chiudere gli spazi e abbiamo fatto una partita molto intensa e aggressiva“, rivendica Palladino. Il prossimo appuntamento per il Monza è contro la Sampdoria, il 2 ottobre. Nel frattempo, il tecnico elogia i suoi giocatori: “Si sono dimostrati grandi uomini e si sono messi a disposizione dando tutto. Il merito è loro, io ho lavorato solo cinque giorni”.