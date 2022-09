Tra gli ospiti del grande ritorno di stagione di Verissimo, Victoria Cabello. La conduttrice si è raccontata a Silvia Toffanin senza riserve, compresa la malattia di Lyme che l’ha afflitta e l’ha tenuta lontana dalle scene per molto tempo: “Una malattia molto complessa da diagnosticare. Ho avuto problemi cognitivi, dal perdere la memoria a breve termine, al vedere doppio, febbre costante, ero semi paralizzata. Facevo davvero fatica a camminare. Dopo un anno e mezzo sono riuscita a diagnosticare la malattia”. Oggi Cabello è tornata in tv e ha superato quel momento, il più complesso, quando persino trovare una diagnosi al suo male sembrava impossibile. E la conduttrice non ha abbandonato la sua solita ironia: “Ti devo confessare una cosa. Tra le tante cose che guardavo da piccola, c’era Drive in e io ero pazza di Piersilvio! Dov’è?”. E ancora, dopo che Toffanin ha risposto “è al lavoro…”, Cabello ha proseguito: “Allora ho limonato chiunque, ed è l’unico che non ho limonato” ha proseguito ironica la Cabello. “No, lascialo stare“, Toffanin, visibilmente divertita. “Secondo me mi aspetterai dietro le quinte”, ha ribattuto la conduttrice”. “Brava, sono un po’ gelosa…”, la chiosa della padrona di casa.