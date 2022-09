Un’altra medaglia bellissima. Le Farfalle azzurre non smettono di stupire. Ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, in Bulgaria, l’Italia conquista l’oro a squadre nei 5 cerchi. Le azzurre con il punteggio di 34.950 punti hanno preceduto Israele (34.050) e Spagna (33.800). Quarto posto per il Brasile, che precede Giappone e Messico.



Le azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea hanno conquistato l’argento nell’esercizio misto preceduto dalla squadra di casa. Terzo posto per l’Azerbajgian. La spedizione azzurra ai Mondiali è un trionfo. Solo ieri Sofia Rafaeli ha conquistato il suo quarto oro personale. E così l’Italia Team ha ottenuto il terzo slot per le Olimpiadi del 2024 a Parigi dopo quelli conquistati, nel tiro a volo, da Silvana Stanco e Luigi Lodde. Gli azzurri qualificati per Parigi 2024 sono attualmente 3 (1 uomo, 2 donne) in 2 discipline: tiro a volo (2 carte olimpiche: 1 d Trap, 1 u Skeet); ginnastica ritmica (1 carta olimpica: 1 d All-Around individuale).