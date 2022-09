Piazza piena per il leader M5s in tour elettorale a Catania. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha radunato candidati, attivisti e simpatizzanti sotto il palco allestito a porta Garibaldi, meglio nota come il Fortino. Una scelta, quella di andare in piazza, nettamente in controtendenza rispetto agli altri schieramenti, più propensi alle sale degli alberghi e agli spazi dei centri fieristici. “Saremo sempre con i poveri”, dice Conte rivendicando i benefici del reddito di cittadinanza. Dal palco critiche per Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Matteo Renzi: “Un senatore – dice riferendosi all’ex sindaco di Firenze – che ha preso 500 euro al giorno e contemporaneamente si faceva pagare da fondi sovrani di Stati esteri, magnificando il regno saudita nonostante l’ignobile assassino di un giornalista”. Sotto il palco, in vista del 25 settembre, le sensazioni sembrano positive, nonostante la rottura dell’alleanza con il Partito democratico nella corsa alle regionali.