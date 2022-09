“Ritardi e sospensioni delle partite all’ultimo minuto a causa della morte di un reale? Rispettate i tifosi!”. La morte di Elisabetta II diventa anche una ‘partita’ sportiva, non solo in Gran Bretagna. Durante il match di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona è apparso un duro striscione dei tifosi tedeschi contro la decisione da parte delle leghe della Gran Bretagna di rimandare le partite in segno di rispetto per la morte della regina. La scelta ha diviso l’opinione pubblica, in una stagione già complicata per i troppi impegni ravvicinati e i pochi slot liberi a disposizione.

La presa di posizione più forte quindi è arrivata non dai supporters inglesi, ma da quelli del Bayern, schieratisi con i tifosi che hanno dovuto rivedere i loro piani a causa delle decisioni prese per la morte di un membro della famiglia reale. Una polemica che fa riferimento anche a quelle sfide che sono state rinviate in Europa per “motivi di ordine pubblico“, nei giorni di commemorazione per la sovrana: Glasgow Rangers–Napoli è slittata di un giorno. Gli azzurri scenderanno in campo in Scozia mercoledì 14 settembre, a distanza di 24 ore dalla prima programmazione della partita di Europa League.