Esibizione fuori programma per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sulle note di Time of my life, colonna sonora di Dirty Dancing, il leader di Impegno Civico è stato sollevato in aria alla trattoria Nennella di Napoli. I camerieri lo hanno alzato riproponendo la celebre presa dell’angelo fatta nel film da Patrick Swayze e Jennifer Gray. Il ministro prima aveva anche ballato con i camerieri su una canzone neo melodica. Va precisato che questo “trattamento” per i clienti è un’usanza della trattoria, alla quale evidentemente il ministro non ha potuto sottrarsi.

Video Instagram Trattoria da Nennella