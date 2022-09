Caos e polemiche a Napoli per l’inaugurazione di “Svergognata Shop”, il nuovo negozio di Rita De Crescenzo, tiktoker divenuta una star sui social con più di 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. La donna, 44 anni e partenopea “doc”, è diventata famosa grazie ai suoi video-tormentoni, puntualmente virali in Rete e ha deciso di concretizzare il seguito virtuale in un corteo che ha sfilato per il centralissimo corso Garibaldi, fino al suo nuovo negozio. Con tanto, tantissimo trash, e assai poco buon gusto, Rita De Crescenzo si è presentata vestita da regina, con abito bianco, un lungo mantello e tanto di corona in testa (non proprio il massimo della finezza all’indomani della morte della regina Elisabetta ma tant’è, chi la segue sui social ha presente il personaggio) e ha camminato, circondata da guardie del corpo, tra due ali di folla, acclamata come una vera diva. In sottofondo, a tutto volume, risuonavano le sue canzoni. Neanche a dirlo, questa – diciamolo – pagliacciata ha mandato in tilt il traffico nel centro di Napoli, impedendo addirittura alle ambulanze di farsi strada tra la gente. Le polemiche non sono certo mancate ma, ancora una volta, lei non si è fatta scalfire.