Aspettando i responsi per i Leoni di questa Venezia 79, voglio qui dare un’occhiata a questo quartetto di titoli che oscillano tra cronaca macchiata d’omofobia, disagio giovanile, calcio femminile e strani incontri notturni. Cominciamo con Notte Fantasma di Fulvio Risuleo, presentato nella sezione Orizzonti Extra.

Dopo il suo secondo lungometraggio, Il colpo del cane, il regista prende di nuovo con sé Edoardo Pesce. Lo butta in un’auto e lo fa incontrare con l’attore esordiente Yothin Clavenzani. Inizia tutto con il fermo di uno strano poliziotto in borghese ad un timido minorenne ingenuo, in tuta, e con un po’ di hashish per gli amici, Tarek, italiano di seconda generazione, ma si trasformerà in un viaggio notturno pieno di colpi di scena, a tratti allucinato, attraverso una Roma impassibile. Due anime agli antipodi, ognuna con i suoi disagi che vengono a galla partendo dal crinale dell’abuso di potere. Un confronto tra adolescenza ed essere adulti sembra il fil rouge di questa storia. Risuleo compatta la narrazione meglio che in precedenza. Da una parte appare come un coming of age, dove il ragazzone ha una notte per crescere, dall’altra un’inaspettata discesa verso una disavventura sempre più intricata col passare dei minuti e dei chilometri.

Anche The son, il nuovo lavoro di Florian Zeller tratta di adolescenza. Film in concorso, ci propone un Hugh Jackman nei panni di un businessman divorziato che aspetta un bambino da questa seconda e giovanissima moglie, Vanessa Kirby. Si mette di mezzo il figlio avuto dal precedente matrimonio, un adolescente profondamente sofferente per la separazione dei genitori guardato solo come un ragazzo che vive apparentemente in un mondo tutto suo. Ha il volto del bravo e dolente Zen MacGrath, un attore ventenne con un bel futuro. Invece la madre ha il volto preoccupato di Laura Dern, mentre il padre di Jackman lo interpreta un padre machiavellicamente egoista Anthony Hopkins.

Reduce dal precedente The father di Zeller, di cui però non è proprio all’altezza, c’è un momento in cui si potrebbe immaginare che possa essere proprio quel signore confuso dalla sua arteriosclerosi, ma in un prequel, magari con Olivia Colman come sorella di Jackman. Ma questo è un altro film, che non esiste, sia ben chiaro.

Nel complesso il family drama ha una tensione crescente ma resta sempre algido in forma e contenuto. Forse per via dell’empatia così bassa prodotta dal personaggio di Jackman. Di contraltare, il character della Kirby, incinta e con l’intimità casalinga prenatale infranta dalla presenza dell’altro figlio del suo uomo, sarà il personaggio più positivo ed accogliente.

Giungiamo a Gianni Amelio con il suo Il signore delle formiche, film in Concorso alla Mostra del Cinema e in sala da ieri, già secondo al box office. Il regista calabrese riprende un triste fatto di cronaca ricordato da pochi ma attualissimo nei temi che scopriva con urgenza. Luigi Lo Cascio interpreta il professor Aldo Braibanti, colpevole nel 1960, d’aver circuito un giovane a fini perversi e libidinosi. Amelio utilizza il legal drama per mirare a un sistema Italia che perseguiva l’omosessualità non in quanto tale, ma appendendoci sopra reati come il plagio.

Parla di diritto di amare Amelio, e a questo dovremmo fare molta attenzione. Lo fa agganciando alla cronaca un personaggio nuovo, quello del giornalista de L’Unità, Elio Germano. Che reinterpreta con garbo certi cliché legati al questo mestiere, un uomo astuto ma intellettualmente onesto, che segue il caso annusando i pregiudizi sessuali trasversali, dalla destra alla vecchia Russia. Al suo fianco la cugina, una Sara Serraiocco che si amalgama a perfezione con Germano. Lo spalleggia, lo eguaglia, a volte, nel manifestare per Braibanti lo confina quasi. Sempre sane e gradite queste corse tra attori. E poi trova un’ottima chiave per metterci dentro il dialetto abruzzese Sara, con tenerezza e naturalezza sorprendenti.

Ma tornando al carismatico Braibanti di Lo Cascio non si può non citare Leonardo Maltese. Molto più che una spalla o una vittima il suo Ettore, al suo primo film Maltese sconvolge per la doppia velocità con la quale affronta il dramma del suo personaggio. Dall’innocenza eterea alle torture corporali passando per consapevolezza dell’amore, con grazia attoriale e cambi fisici da grande nome.

Infine diamo uno sguardo a Las Leonas di Isabel Achavál e Chiara Bondì. Presentato alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, anch’esso in sala dall’8 settembre. Produce Nanni Moretti, che ha dato il via libera alle registe per mettere insieme le immagini su queste Leonesse, donne sudamericane, ma pure cinesi e marocchine, che si sono costruite una vita a Roma facendo le colf e le badanti, e come supereroine il sabato e la domenica giocano a calciotto in un torneo a sei squadre, mentre una radio locale ne narra le gesta atletiche.

Storie di donne, di fughe, ricordi strappati dietro a foto mancanti di infanzie negate. Sacrifici, divorzi, tanti chilometri non solo sul campo ma tra le case dei signori dove lavorano. Gli stessi signori che erano in sala, con tutte loro, al Nuovo Sacher di Roma proprio l’8 sera per la presentazione romana. Un gruppo di donne forti come alberi in una tempesta, prova ne sono i loro figli. Belli, sani e con tante speranze di migliorare ulteriormente il proprio futuro. Insomma, italiani di seconda generazione. La regia femminile narra le azioni in campo con lunghi replay e musica morbida mentre la competizione e la solidarietà tra le giocatrici e le loro saggezze a volte commuovono.

Forse a qualcuno risulterà un pizzico radical chic. Invece resta un cinema sociale che farebbe bene a tutti.