Volevano godersi comodamente il Gran Premio d’Italia, seduti in tribuna. Per la precisione, sulla tribuna che stavano costruendo. È la storia di 80 tifosi, per la maggior parte olandesi, che avevano deciso di costruire una struttura abusiva fai da te nell’area camping del Parco di Monza, a ridosso della rete che delimita il tratto di pista dell’autodromo, in corrispondenza della Prima Variante. Il gruppo aveva fatto entrare nel campeggio alcune tonnellate di materiale, tra cui ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme.

La polizia ha fatto arrivare un camion per rimuovere il materiale e bloccare la costruzione abusiva. Dopo la resistenza di qualche tifoso ubriaco, gli agenti sono riusciti a sgomberare definitivamente l’area camping nella mattinata di venerdì 9 settembre, poco prima delle prove libere che danno il via al weekend del gp di Monza.