Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale degli Us Open, ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista azzurro ha sprecato un match point nel decimo gioco del quarto set e ha perso contro Carlos Alcaraz al termine di una ‘maratona’ di oltre cinque ore, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7), 7-6 (0), 5-7, 3-6. Il giocatore altoatesino ha ceduto nell’ultimo set, dove ha perso 4 game di fila dopo esser stato avanti 3-2. In semifinale lo spagnolo, numero 4 del ranking Atp e terza testa di serie, affronterà la statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del mondo e 22 del tabellone.