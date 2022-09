Sarà la sua prima volta ai quarti di finale dello Us Open. Jannik Sinner ha battuto nella quarta prova stagionale del Grande Slam il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 del ranking Atp. Sul cemento di Flushing Meadow, a New York, l’altoatesino, numero 13 del mondo e undicesima testa di serie, ha potuto esultare al termine del quinto set, dopo 3 ore e 47 minuti di match, con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3. “Atmosfera fantastica stasera, grazie per avermi sostenuto” ha detto il campione altoatesino dopo la partita, forse sofferta più del previsto, come ammesso dallo stesso Sinner: “Non ho giocato benissimo tutto il match, ma nel quinto set ho dato il massimo. Grazie per avermi aiutato nei momenti difficili“. Nei quarti di finale il campione azzurro affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il 19enne spagnolo, numero 4 del mondo e terza testa di serie, ha superato anche lui al quinto set il 33enne croato Marin Cilic, numero 17 del ranking Atp e 15 del seeding, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 in quasi 4 ore di gioco.