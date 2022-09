La vespa orientalis, che sarebbe a Roma da almeno un anno a detta degli esperti, ha iniziato a diffondersi in giro per la città disturbando gli abitanti. Numerose le segnalazioni di nidi vicino a case e ristoranti: ad attirarle l’aumento del caldo, la presenza di rifiuti organici e la possibilità di cacciare altri insetti presenti nel territorio. Il consiglio dell’etologo Andrea Lunerti è di evitare di disturbarle, agire con prudenza e fare attenzione ai rifiuti. La vespa risulta molto più grande rispetto a quella europea, seppur non pare essere più pericolosa, cambierebbe solo il modo in cui colpisce l’organismo umano.