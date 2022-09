TikTok, TikTok e ancora TikTok. In vista delle prossime elezioni politiche, tutti i leader accorrono sulla piattaforma più amata dai giovani per racimolare qualche voto. Tra questi, anche Luigi Di Maio. Via Instagram Stories, oggi 2 settembre, il capo politico di Impegno Civico ha inserito il link del suo TikTok del giorno. Prima ‘bussa’ allo schermo, poi esordisce così: “Qualcuno ha visto Salvini? Perché aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato e poi è scomparso. Non so più dove sia”. In seguito Di Maio ha aggiunto: “Vorrei confrontarmi con lui su un paio di cose. Prima di tutto sul perché lui non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas che farebbe pagare molto di meno a famiglie e imprese italiane il costo dell’energia. Forse perché è passato da ‘prima gli italiani’ a ‘prima gli interessi di Putin’? Questo non lo so”. Infine il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concluso: “Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando”. Nel momento in cui scriviamo, la clip è ferma a 9 like. Nove. Zero, invece, i commenti. Sorte analoga per i video precedenti, fin dal primo che risale a qualche settimana fa. Il profilo TikTok dell’ex grillino, infatti, conta solo 1.140 follower e neanche 3.500 like. Le visualizzazioni? Basse. Unica eccezione un video del 23 agosto in cui, ospite della trasmissione televisiva Zona Bianca, parlava appunto del confronto con il leader della Lega. In quel caso le visualizzazioni sono più di 278mila, ma la maggior parte dei commenti sono a sfavore. “Traditore”, “Tanto voteremo M5S”, “Giuda! Conte per sempre”, solo per citarne qualcuno. Riuscirà a riprendersi nei prossimi giorni? Chissà, sul web tutto è possibile.