“Il terzo polo arriverà quarto e quindi non avrà alcun peso. È un voto inutile. Io credo sia impossibile pensare ad una maggioranza Ursula in Italia, anche perché la maggioranza Ursula è nata per impedire la presidenza della Commissione Europea per Frans Timmermans”. Lo ha detto a Sky TG24 Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di Casa Italia.