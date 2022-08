A Praga è stata presa la decisione di sospendere l’accordo Ue-Russia del 2007 sulla facilitazione dei visti. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea durante la conferenza stampa che si è tenuta nella capitale ceca al termine della riunione informale del Consiglio dei ministri degli esteri di oggi, 31 agosto.

I Ventisette, dunque, hanno trovato un punto di incontro sulla “sospensione totale dell’accordo di facilitazione dei visti dell’Unione europea con la Russia. (L’accordo) era stato parzialmente sospeso per gruppi speciali di persone, funzionari e imprenditori, ora è del tutto sospeso”, ha precisato Borrell.

I ministri degli Esteri dell’Ue hanno riconosciuto che esiste un problema con lo stock dei visti turistici già emessi ai russi, che sono “milioni”, e serve una posizione unica. “Durante il dibattito, che è stato lungo e costruttivo, – ha dichiarato Borrell- sono emerse alcune preoccupazioni non sul flusso dei nuovi visti ma sullo stock di milioni di visti esistenti e c’è stata una comprensione comune che anche questo doveva essere affrontato. Questa situazione necessita anche di un approccio comune. Ecco perché abbiamo deciso di invitare la Commissione a esaminare questa complessa situazione e fornire linee guida“.

Quindi, non si tratta di un blocco totale al rilascio dei visti ma di una sospensione delle facilitazioni nell’accesso ai documenti per i cittadini russi. La decisione del Consiglio arriva dopo giorni di polemiche e minacce di ritorsioni da parte di Mosca in caso di blocco totale.