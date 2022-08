In Scozia una normale intervista a Liam Fox, vice-allenatore del Dundee United, si è trasformata in una caso. Mentre le immagini andavano in onda su Sky Sports Uk, sullo sfondo è comparso un uomo che faceva jogging in campo. Fin qui non c’è nulla di strano, se non che la figura ha le sembianze di Diego Armando Maradona. E precisamente l’uomo ricorda l’argentino all’apice della sua carriera, ovvero con il look che sfoggiava durante il trionfo nella Coppa del Mondo 1986. Le immagini sono rapidamente diventate virali e, in Argentina, moltissime persone si sono lasciati trasportare dalla suggestione, chiedendosi cosa ci facesse “il fantasma di Maradona” nel Regno Unito.

Avvistato il fantasma di Diego Armando Maradona sul campo del Dundee United in Scozia ???????????????????????????? #Maradona #DiegoArmandoMaradona #Dundee pic.twitter.com/Rjtmi6DGWI — Alessandro De Marchi (@etrusco74) August 31, 2022

A meno di due anni dalla sua scomparsa, il ricordo del fuoriclasse argentino è indelebile nella mente di tanti appassionati di calcio e non solo. Non è la prima volta che si parla di presunti avvistamenti del Pibe de Oro. Il primo in assoluto risale al 30 novembre 2020. Maradona era morto da cinque giorni quando di notte nel cielo di Paranà, uno stato brasiliano, apparve la sua figura tra le nuvole con la Luna che ne illuminava la maglia numero 10. Una settimana più tardi a Buenos Aires venne immortalata una nube che in apparenza ricalcava le sembianze dell’ex calciatore intento a baciare la Coppa del Mondo. A questi due episodi si aggiunge quello del prima giugno, giorno in cui si è giocata la Finalissima tra Italia e Argentina. Nel corso della gara sugli spalti di Wembley era presente un sosia di Maradona la cui foto è diventata virale sui social. Nove giorni dopo, una situazione simile si è verificata nel match tra Gimnasia La Plata (la sua ultima squadra da allenatore) e il Patronato.