Romelu Lukaku salta il derby: ora è ufficiale. Il belga si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema post sfida con la Lazio. I test medici hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Il problema costringe il giocatore, che verrà rivalutato la prossima settimana, a dire addio a diverse partite. Il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, nel weekend del 24 e 25 settembre. “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. – si legge nel comunicato dell’Inter – Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana“.

Uno brutto colpo per i nerazzurri e per Simone Inzaghi che dovrà ricostruire il suo reparto offensivo. Lukaku non sarà sicuramente a disposizione per le gare con Cremonese, Milan, Torino e Udinese in serie A. Inoltre, il centravanti belga dovrà rinunciare alle prime due sfide di Champions League con Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Il suo ritorno al momento è fissato per il 2 ottobre nel big match contro la Roma.