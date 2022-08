“Vado avanti per la mia strada, ma una cosa sola mi dà fastidio: sento Luigi Di Maio dire che se vince il centrodestra, l’Italia rischia una guerra economica. Il ministro degli Esteri va in giro per il mondo a screditare questa nazione per tentare di racimolare un voto. Lo considero vergognoso“. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco “La Piazza” a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel corso della festa politica di Affaritaliani.it, intervistata dal direttore Angelo Maria Perrino.