“Bentornata a casa Ilary“. Lo striscione è comparso allo stadio Olimpico di Roma nell’intervallo di Lazio-Inter, match poi vinto nella ripresa dai biancocelesti per 3-1 grazie ai gol di Luis Alberto e Pedro. I sostenitori laziali hanno salutato così la rottura della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragione sta nel fatto che all’inizio della relazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva si diceva che la famiglia di Blasi fosse laziale. Roberto Blasi, padre di Ilary, non ha infatti mai nascosto la sua fede biancoceleste. I tifosi della Lazio, dal canto loro, hanno sempre sperato che la figlia seguisse le orme del padre e hanno deciso di prendere in giro il loro avversario numero uno dando il bentornata alla Blasi.