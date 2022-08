“Cara Giorgia, mi insulti perché dico la verità. E continuerò a farlo. A causa delle amicizie dei tuoi alleati, Salvini e Berlusconi, con Putin, e delle tua amicizie in Europa, l’Italia sarà sempre più isolata. In più, col vostro programma di governo il nostro Paese rischierà il default”. Luigi Di Maio risponde così, in un video, a Giorgia Meloni, che ieri sera, dal palco di Ceglie Messapica, lo aveva definito “vergognoso, perché va in giro a screditare l’Italia per racimolare qualche voto”.