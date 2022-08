Luca Santonastaso e Stefano Gabbana sono ancora una coppia. Il settimanale Chi ha sorpreso lo stilista a bordo del suo yacht, ‘Regina d’Italia‘, in compagnia dell’ex parrucchiere, suo compagno dal 2017. Gabbana sta trascorrendo gli ultimi giorni d’estate al largo delle Baleari. Immerso nell’acqua cristallina, è stato fotografato mentre lasciava lo yatch insieme al compagno e uno dei membri dell’equipaggio, per salire su un tender Wally che lo avrebbe avvicinato alla riva. Poi un tuffo e diverse ore di relax. I presenti, avvicinatisi alla costa dopo aver riconosciuto la lussuosa imbarcazione dello stilista, sono rimasti delusi: Stefano, infatti, ha preferito non avvicinarsi alla spiaggia. Su Regina d’Italia, eccetto l’equipaggio, i due erano soli. Lo scorso anno, nello stesso periodo, si erano concessi una crociera a bordo dello yatch in compagnia di Domenico Dolce (parte del duo Dolce&Gabbana ed ex compagno di Stefano).

Ex parrucchiere ed originario di Caserta, Luca Santonastaso ha una relazione con Gabbana dal 2017. Appassionato di calcio fin da piccolo, dopo aver militato in diversi club professionistici, ha deciso di dedicarsi interamente al fitness. La differenza di età tra i due è notevole: lo stilista ha 59 anni, mentre Attanasio 28. La coppia si è conosciuta a Gallipoli quando Luca aveva appena 23 anni.