Come ogni coppia che si rispetti anche Ben Affleck e Jennifer Lopez dopo il secondo “sì” dello scorso weekend sono partiti per la luna di miele. Così sono volati in Italia, ospiti di George Clooney a Villa Oleandra, la residenza che l’attore possiede da 20 anni sul lago di Como. A raccontare il soggiorno dei “Bennifer” è La provincia di Como, che parla di una giornata in residenza e poi cena al Grand Hotel Tremezzo accompagnati dal motoscafo di Clooney messo a disposizione degli ospiti di Villa Oleandra. Polo blu e pantaloni marrone chiaro per lui, vestito bianco e capelli raccolti per la cantante. Su Twitter è trapelata qualche foto della coppia più chiacchierata del momento: in una la coppia si scambia un bacio, in altre invece si vede Ben intento a riguardare sullo smartphone le foto del matrimonio celebrato nella sua proprietà in Georgia pochi giorni fa.

My forever favorite thing in the whole entire world ❤️ a Bennifer Kiss