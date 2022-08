Dopo i balli le foto. Nuove immagini scattate nella sua residenza hanno costretto la premier finlandese Sanna Marin a scusarsi per comportamenti inappropriati. La prima ministra scandinava, già al centro delle critiche, si è scusata per l’apparizione sui social media di una fotografia di due donne in topless, scattata a Kerasanta, la sua residenza ufficiale. Nell’immagine si vedono due note influencer che si baciano, mentre coprono il loro seno nudo con un cartello ufficiale su cui è scritto “Finlandia”.

Marin, ancora fresca delle polemiche per il video dei balli che l’hanno spinta persino a sottoporsi ad un test anti-droga, ha ammesso che l’immagine “non è appropriata” e ha quindi presentato le sue scuse. Le foto sarebbero state scattate all’interno dei bagni della residenza. Dal canto suo, la premier ha voluto precisare però che nulla di non appropriato ha avuto luogo durante la serata, organizzata dopo un festival di musica rock a luglio: “Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato il tempo insieme. Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere stata scattata, ma per il resto non è successo niente di straordinario“. L’episodio segue di pochi giorni le accuse a Marin di avere uno stile di vita troppo “festaiolo” per la pubblicazione dei due video in cui la si vede ballare a una festa. La premier si è quindi volontariamente sottoposta a un test antidroga che ha dato risultato negativo, confermando le sue dichiarazioni.