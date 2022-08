Il Manchester United è tornato alla vittoria contro il Liverpool ottenendo il primo successo stagionale in Premier League. I Red Devils hanno trionfato pur privi di Harry Maguire e Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, ha giocato solamente nei minuti finali, senza incidere sul match. Il Cinque volte pallone d’oro però si era preso la scena già durante il riscaldamento, quando si è vendicato nei confronti di Jamie Carragher.

L’ex difensore del Liverpool nei giorni scorsi aveva criticato pubblicamente CR7: “La sua carriera si è allungata perché è un grande professionista, ma ora ha 37 anni, ne avrà 38 in questa stagione, e non è più lo stesso giocatore. È ancora un grande goleador, ma non è lo stesso calciatore di prima. Posso sbagliarmi, ma penso che nessun altro club in Europa lo voglia“. Queste le parole dell’ opinionista di Sky Sport UK dopo la sconfitta 4-0 con il Brentford, partita nella quale Ronaldo ha giocato dal primo minuto. Il commento non è stato gradito dall’ex Juve e Real Madrid che ha voluto replicare.

Durante il riscaldamento pre-partita, Ronaldo si è recato a bordo campo dove era in corso la diretta di Sky Sport UK. Lì il giornalista David Jones stava interrogando Carragher, Gary Neville e Roy Keane in merito all’imminente sfida. Ronaldo ha quindi abbracciato e si è intrattenuto con i due ex United ignorando espressamente Carragher. L’inglese aveva anche cercato di interagire con il portoghese che, però, gliel’ha negato. “Mi ha completamente ignorato”, ha affermato poco dopo l’ex difensore. Il tutto si è risolto con una risata collettiva tra colleghi.

A Manchester United reunion for Cristiano Ronaldo, @GNev2 and Roy Keane ???? Sorry @Carra23 ???? pic.twitter.com/wRSpzJKMHi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 22, 2022

Vendetta compiuta per Ronaldo in una serata in cui ha dovuto assistere per la quasi totalità dell’incontro dalla panchina. La decisione del tecnico Erik Ten Hag ha fatto discutere e ha scatenato in particolare la reazione di Piers Morgan su Twitter: “Mandare in panchina Cristiano a favore di Elanga contro il Liverpool, anche per gli attuali pessimi standard del Manchester United, è una delle decisioni più stupide nella storia del calcio. Ten Hag dovrebbe essere licenziato solo per questo se vengono sconfitti stasera… o dovrei dire QUANDO vengono surclassati”. Parole che, però, non sono state confermate dai fatti visto che i Red Devils hanno trionfato per 2-1 grazie al gol di Jadon Sancho, proprio su assist di Anthony Elanga, e al raddoppio di Marcus Rashford.