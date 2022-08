“Mi sto cag***o addosso, ci stiamo cag***o addosso”. Fedez e Chiara Ferragni si fanno immortalare da un drone a Ibizia, al tramonto, sul punto più alto dell’isola spagnola. Un’esperienza sicuramente da ricordare e che offre una vista da togliere il fiato. Non a tutti però è piaciuta la scelta della coppia, dato che nei giorni scorsi è stata data la notizia della morte di un trentenne caduto in un dirupo per recuperare lo smartphone della fidanzata dopo un selfie di coppia: “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto. Mi spiace vi seguo entrambi ma dovete dare un altro esempio visto le tragedie che stanno succedendo per apparire fighi emulando gli influencer, quindi anche voi!” si legge tra i commenti. Secondo uno studio pubblicato da El Pais, dal 2008 al 2021 sono state almeno 379 le persone hanno perso la vita nel mondo mentre si stavano scattando un selfie.