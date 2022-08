Gerard Piqué è tornato a far parlare di sé. Il difensore blaugrana e la nuova compagna, Clara Chia Martì, che stando al gossip sarebbe tra le “cause” della separazione con Shakira, sembrano non voler più nascondere la loro relazione. Anzi, i due sono stati immortalati mentre si baciavano con passione. A diffondere gli scatti Socialité, programma in onda sull’emittente spagnola Telecinco. Le immagini, scattate lo scorso venerdì durante un concerto di Dani Martin a Baja Cerdana, mostrano la coppia in pubblico per la prima volta. Secondo le testimonianze dei presenti, i due “si sono scambiati coccole davanti a tutti” e sembrano molto affiatati. La storia d’amore, dunque, non sembra destinata a finire nel breve periodo. La rottura con Shakira ha avuto ripercussioni anche sul campo da gioco: Piqué, infatti, è stato fischiato e insultato dai tifosi durante ‘El Classico’ Real Madrid-Barcellona di circa un mese fa.

La nuova fiamma del calciatore, Clara Chia Martì ha 23 anni ed è studentessa in comunicazione d’impresa e pubblicità in un’università di Barcellona. Prima della storia con Piqué lavorava come cameriera e barista, ma, dopo le voci sulla sua relazione, ha dovuto lasciare l’occupazione. È diventata immediatamente molto cercata (e seguita) suoi social.