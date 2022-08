È stato trovato il batterio Listeria nei wurstel dell’Eurospin. A dare l’allarme il Ministero della Salute, che ha ordinato il richiamo di un lotto della marca Tobias. Sono state ritirate le confezioni da 150 grammi di wurstel di pollo e tacchino al formaggio, con scadenza il 3 settembre 2022, prodotti dall’azienda Agricola Tre Valli, nello stabilimento di piazzale Apollinare Veronesi 1, a San Martino Buon Albergo. Il lotto in discussione è il 1785417, il marchio dello stabilimento, invece, IT 04 M CE. Come riferito dall’ente europeo per la sicurezza alimentare (Efsa), Listeria è una famiglia di batteri, composta da dieci specie.

La Listeria Monocytogenes, di cui è stata riscontrata la presenza nei wurstel, causa la listeriosi, una malattia che si contrae ingerendo cibo contaminato ed è pericolosa per l’abilità dei batteri di sopravvivere alle temperature dei frigoriferi. Nonostante sia molto rara, può causare complicanze letali e ha un tasso di mortalità del 20-30%. Numerosi casi sono isolati, ma sono stati riportati anche focolai epidemici. Le persone più sensibili alle infezioni da Listeria sono anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti immunodepressi.