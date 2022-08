Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 6.52 della mattina di domenica 21 agosto a Giuliana, nella provincia di Palermo. Secondo i dati dell’Ingv, l’epicentro del sisma sarebbe a 4 chilometri di profondità, a circa un km a est della cittadina che si trova a 80 chilometri dal capoluogo siciliano.

La scossa è stata avvertita anche nei comuni di Burgio, Caltabellotta, Lucca Sicula, Sambuca di Sicilia, Bivona, Ribera, Sciacca. La protezione civile sta monitorando telefonicamente i centri di competenza per rilevare eventuali criticità ma al momento non si registrano morti o feriti. Il sindaco di Giuliana, Francesco Scarpinato, ha detto che “non si registrano danni a persone o cose”.

Come riporta il sito di Ingvterremoti, l’area del terremoto è a circa 20 chilometri a est dell’importante sequenza sismica del 1968 nel Belice che coinvolse una parte del bacino del fiume Belice tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo. L’evento, di magnitudo 6.5, sconvolse i paesi di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta in provincia di Trapani, e Montevago, in provincia di Agrigento che furono quasi rasi al suolo.