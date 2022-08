Canotta e capelli legati, Ambra Angiolini è tornata a Stromboli a quasi 3 mesi dall‘incendio scoppiato durante le riprese della fiction Protezione civile. Con lei anche due rappresentanti della società di produzione: “Sono qui per dare una mano“. La Angiolini nella zona di Piscità ha spalato fango e recuperato oggetti perduti dopo l’alluvione del 12 agosto. L’agente conferma al Corriere della Sera: “È venuta in autonomia, voleva aiutare le persone dell’Isola”. Il rogo a maggio sul set a Stromboli ha devastato 5 ettari di macchia mediterranea. In quei giorni l’attrice era apparsa piuttosto sconvolta dall’accaduto, e ora è tornata sull’isola con il direttore della produzione della fiction Luca Palmentieri. Le riprese di Protezione Civile dovrebbero riprendere a settembre. Il sindaco di Lipari al Corriere ha fatto sapere: “Anche io ho sentito dire che vogliano riprendere le riprese della fiction. Se hanno tutte le autorizzazioni necessarie è un loro diritto lavorare. A me personalmente non è stata presentata alcuna richiesta. Verificherò se ci sono precedenti autorizzazioni in tal senso”. Tra l’11 e il 12 agosto la località di Piscità, in particolar modo, è stata interessata da un violento temporale che ha trasformato le vie in fiumi di fango, e alcuni cittadini sono persino rimasti intrappolati nelle loro case con le strade impraticabili.