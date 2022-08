“Un giorno ti innamorerai”. La sigla di Un Medico in Famiglia cantata da Los Locos ha fatto breccia nei cuori di milioni di italiani e, ancora oggi, intere generazioni la cantano. Per quasi 20 anni l’Italia ha imparato a seguire le vicende della famiglia più allargata di sempre, residente a Poggiofiorito. Nonno Libero, alias Lino Banfi, è sempre stato colui che nella serie ha cercato di tenere come un burattinaio tutti i fili per rendere stabile la famiglia composta da tanti personaggi iconici. Tra loro il figlio Lele, i nipoti Maria, Annuccia e Ciccio. E ancora la tata Cettina (Lunetta Savino), nonna Enrica (Milena Vukotic) e Claudia Pandolfi. La stessa attrice in diverse interviste aveva dichiarato di aver vissuto male quel periodo: “Fu veramente scioccante, assolutamente ansiogeno. Io sono una persona riservata, una cosa di questo tipo è alienante, tipo un Truman show. Poi impari a conviverci, a gestirlo, a scomparire, a sottrarti. L’ho fatto da sola, a un certo punto stavo male… Quando hai troppa attenzione delle persone hai assoluto bisogno di isolarti. Questo mi faceva trovare un equilibrio, una pace. Mettere tanta solitudine in un momento in cui ero tanto popolare ha fatto sì che le cose si equilibrassero”.

In queste settimane, complici i palinsesti estivi arricchiti di repliche, è tornata la messa in onda della serie su Rai Premium. Al tempo stesso, inevitabilmente, i social sono stati invasi di tweet e commenti rivolti alla produzione per richiedere a gran voce nuovamente la serie in onda. Il settimanale Gente ha deciso dunque di chiedere a Lino Banfi se l’ipotesi di un’eventuale reunion potrebbe essere fattibile a breve. La risposta dell’attore non è tardata ad arrivare: “Se rivedremo la serie con una nuova stagione? Nonno Libero non lo rivedremo in tv ma un personaggio a lui simile stiamo finendo di scriverlo”. Parole che lasciano i numerosi fan con l’amaro in bocca, considerando la volontà di Nonno Libero di voler tornare nella sua Poggiofiorito. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair poco tempo fa Banfi si era sbottonato lasciando una porta mezza aperta, condividendo il pensiero della collega Margot Sikabonyi. Sembra però che tanti colleghi non siano del loro stesso parere e non avrebbero nessuna intenzione di tornare su quel set. Ecco cosa aveva dichiarato l’attore pugliese alla rivista: “Margot Sikabonyi ha detto che rifarebbe Un medico in famiglia? E ha ragione. Sarei voluto andare alla premiere del suo film, perché è cresciuta con me, è una di famiglia, davvero una persona carina. Ho tanti bei ricordi anche di quando registravamo le puntate. Devo dire che la capisco” – confessa Banfi. E aggiunge: “Io Un Medico in Famiglia 11 l’avrei fatto subito, magari con 3 o 4 puntate conclusive per salutare la famiglia Martini. Se fosse per me non ci sarebbero problemi a far tornare le loro avventure. Ma so anche che molti attori hanno pensato che i loro personaggi li hanno castigati, quasi costretti poi a fare solo quello. Lunetta Savino, ad esempio, continuava ad essere chiamata Cettina per strada anche quando faceva progetti più impegnati. Io invece volevo addirittura togliere il mio nome dai crediti e mettere direttamente Nonno Libero, mi è sempre piaciuta l’idea di essere diventato il nonno d’Italia”. Insomma: non ci resta che attendere di capire se la famiglia Martini tornerà per un saluto sul piccolo schermo. Del resto lo sappiamo bene: “Una parola è troppa e due sono poche!”.