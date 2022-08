Si è riacceso lo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sì, all’apparenza sembra un déjà vu invece sono bastate le dichiarazioni dell’ex conduttrice de I fatti vostri per soffiare sul fuoco dell’inimicizia coltivata durante il Grande Fratello Vip e proseguita con una serie di continui botta e risposta attraverso i giornali. E proprio in un’intervista rilasciata questa settimana al settimanale Nuovo, la Volpe ha commentato con parole al vetriolo il ritorno della collega opinionista nel reality di Canale 5: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori“. Frasi che non solo piaciute alla Bruganelli, la quale ha prontamente replicato attraverso Instragram. E la sua risposta non è passata inosservata.

SONIA BRUGANELLI AL VETRIOLO CONTRO ADRIANA VOLPE – Che Sonia Bruganelli non sia una che le manda a dire è cosa nota. Lo si intuisce anche dalla replica alle parole di Adriana Volpe, cui ha riservato una stoccata di quelle clamorose. Riprendendo il titolo di un sito sulla questione dei “potenti santi protettori”, la Bruganelli ha scritto in una storia su Instragram: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. Perché Guardì? Perché la Volpe ha a lungo lavorato con il regista prima a Scommettiamo che? poi a I Fatti Vostri, che lasciò per i lunghi contrasti con Giancarlo Magalli.

PERCHÉ LA VOLPE È STATA FATTA FUORI DAL GFVIP – L’ennesimo battibecco a distanza tra la Volpe e la Bruganelli sarà solo un’estemporanea estiva o rischia di essere l’antipasto di un’ennesima guerra tra le due “nemicheamatissime”? È presto per dirlo. Nel frattempo, la pagina social Pipol aggiunge un retroscena sulla mancata riconferma di Adriana Volpe come opinionista del GFVip, dov’è stata sostituita da Orietta Berti. “Forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al Gfvip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social. Questo alla base il motivo dello stop al Gfvip”.