Negli ultimi trent’anni, uno dei trend topic più importanti e di maggiore interesse è stato la salute, che ha acquisito un ruolo centrale e di grande visibilità in molti flussi comunicativi. Il concetto stesso di salute è cambiato, in quanto oggi è inteso a più ampio spettro come uno stato di benessere fisico, sociale e mentale. Di conseguenza comunicare riguardo temi di sanità pubblica significa modificare il senso delle nostre vite e delle nostre relazioni, il modo con cui viviamo e ci relazioniamo agli altri. In questi anni di ‘infodemia’, si è capito quanto scienza e divulgazione scientifica possano essere due cose totalmente diverse. La divulgazione è infatti lo strumento attraverso il quale si interpretano i risultati della scienza e li si rendono fruibili a tutti. Trasforma cioè la crudezza dei metodi, dei numeri e delle formule in una narrazione più agevole, più facile da maneggiare e da far capire ai cittadini così come alle istituzioni e agli uomini politici.

Per cui la comunicazione della salute è ormai diventato un tema di pubblica utilità e rientra tra i grandi temi sociali ai quali è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica. Ma la comunicazione non deve essere intesa come semplice trasferimento di messaggi, ma come strumento di produzione di idee, rappresentazioni, opinioni, necessarie a interagire con la produzione culturale di una intera società. In tal senso la comunicazione in ambito sanitario pubblico, proprio come il marketing sociale, deve sviluppare strategie di prevenzione e di educazione alla salute. Al fine di attivare iniziative per orientare il pubblico, deve analizzare lo scenario di intervento, scegliere finalità e obiettivi, canali e luoghi adeguati. Con la legge 150 del 2000, tutte le strutture sanitarie pubbliche avrebbero dovuto fornirsi di un ufficio stampa e affidarsi a professionisti della comunicazione. Con grande lentezza, questa cosa in Italia è avvenuta, anche se in maniera ancora limitata. Intanto però tutto ciò che riguarda l’ambito della salute pubblica ha trovato sempre più spazio nella società moderna.

Leggi Anche dal blog di Chiara Daina Sanità: non si tratta di risparmi ma di tagli

Anche indirettamente: basti pensare a quanto la salute o i suoi luoghi siano ormai setting di telefilm, soap, oppure sia inteso come prodotto dell’industria culturale e come pretesto narrativo. Ma la salute ha in maniera più diretta trovato spazio iniziando dal boom di periodici sull’argomento ad inizio anni Duemila e poi con sempre maggiore spazio in tv, anche se come topic secondario (immigrazione, crisi economica, malaffare). Tutto questo ha portato negli anni a maggiore sensibilizzazione sui temi della salute, e una più congrua presenza sul web (aumento flussi informativi sanitari, ma anche soggetti privati con consulenze a pagamento, doctor web, etc.). È anche vero però che la rappresentazione della salute subisce sui social le diverse narrazioni da parte delle istituzioni, dei giornalisti e dei cittadini, ma anche del brand journalism delle aziende farmaceutiche. Ma è importante tenere sempre a mente che, su molti temi compresi proprio quelli di salute pubblica, i social non danno sempre una mano a chiarire le idee.