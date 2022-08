Giovanni Simeone è ufficialmente un calciatore del Napoli. Il giocatore è stato accolto dal tweet del presidente Aurelio De Laurentiis e arriva dal Verona con un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto a 12 al verificarsi di alcune condizioni, come la qualificazione in Champions League o 20 reti siglate a fine anno. Dopo aver superato le visite mediche sostenute alla clinica Villa Stuart di Roma, l’ex Hellas ha firmato un contratto che, in caso di riscatto, avrà valore fino al 2027 con uno stipendio da 1,8 milioni a stagione. Simeone, che ha scelto il numero 18, sarà il primo argentino a vestire la maglia del Napoli dopo la morte di Diego Armando Maradona.

I partenopei completano così il reparto offensivo dopo la partenza di Dries Mertens. Per Simeone è la quinta esperienza diversa in Italia, dove è approdato nel 2016. Dopo aver giocato per Genoa, Fiorentina, Cagliari e Hellas Verona ora tocca ai partenopei. Nel 2021/2022 con i gialloblù ha vissuto la sua miglior annata mettendo a referto 17 goal in 35 presenze.