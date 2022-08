Dopo la fine della lunga relazione con Anna Pettinelli, Stefano Macchi esce allo scoperto con un nuovo amore. Lei è Elisa D’Ospina, modella che ha raggiunto la popolarità nel programma tv Detto Fatto, e i due stanno postando sui social foto e stories in cui sono sempre insieme, inequivocabilmente come coppia. “Happiness” scrive Macchi a corredo di uno scatto con la D’Ospina, e lei replica: “Tu” con tanto di cuoricino. Lo scorso giugno Anna Pettinelli, intervistata da Maurizio Costanzo a S’è fatta notte aveva dichiarato: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando a un certo punto è arrivata notte ho detto ‘ho voglia di sole’ e s’era fatta notte”. Anna e Stefano si erano fatti conoscere come coppia a Temptation Island, nel 2019: lei, gelosissima, aveva fatto vedere i sorci verdi all’allora compagno al falò di confronto, con tanto di: “Bella patata sono io!“, in riferimento al nomignolo che Macchi aveva dato a una tentatrice durante la permanenza nel villaggio del reality di Canale 5. Da quell’esperienza erano usciti insieme, ma qualche tempo dopo è arrivata la rottura.

