Mentre le elezioni politiche si avvicinano il centrodestra incrementa il vantaggio. E’ questo il quadro che viene fuori dalle intenzioni di voto del Barometro politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

A trainare il centrodestra è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, primo partito al 24,3% in crescita – rispetto a 15 giorni – fa dello 0,3%. Così il distacco tra il centrodestra e gli altri partiti cresce, dato che pesa ancora di più sull’attribuzione dei seggi uninominali, sulla base di quanto previsto dal Rosatellum. Secondo partito per il Barometro politico è il Pd di Enrico Letta, attestato al 22,8% in calo dello 0,4%. Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini con il 15,2% delle preferenze in crescita di quasi un punto percentuale (+0,9%). In crescita (+1%) anche il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte stimato al 10,6%. Segue Forza Italia al 6,8% e Azione/Italia Viva: l’accoppiata Renzi Calenda raggiunge il 5,3%. Chiude il quadro Europa verde e Sinistra Italiana al 4,1% con una crescita dello 0,9%. Secondo la rilevazione dell’istituto di ricerca (effettuata il 10 e 11 agosto 2022) l’affluenza si attesterebbe al 66%.