Mohamed Buya Turay non ha potuto partecipare al suo matrimonio e così ha mandato il fratello al suo posto. È stato lo stesso calciatore della Sierra Leone a confessare quanto accaduto al giornale svedese Afton Bladet. Dopo aver giocato per qualche anno con la Cina, prima con la maglia degli Hebei China Fortune e poi con quella degli Henan Songshan Longmen, Turay è passato ufficialmente al Malmö FF qualche giorno fa. Con il contratto firmato in Svezia lo scorso 22 luglio, Buya Turay è diventato ufficialmente un calciatore del club svedese, dove ha esordito anche Zlatan Ibrahimovic.

Peccato che per il 21 luglio Turay avesse previsto una cerimonia improcrastinabile: il matrimonio con la sua compagna Suad Baydoun, in Sierra Leone. Data l’impossibilità di essere in due posti diversi e a poche ore di distanza, il 27enne ha deciso di mandare il fratello in veste di sposo: “Ci siamo sposati in Sierra Leone il 21 luglio, ma io non ero lì perché il Malmö mi aveva chiesto di essere qui il primo possibile”, ha spiegato l’attaccante. Sui social sono comparse foto che ritraggono Turay e Baydoun in quello che non sembra altro che il giorno del sì: “Quelle foto le abbiamo scattate prima. A rappresentarmi al matrimonio c’era mio fratello”, ha raccontato l’attaccante.

???????????????????? I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT???????? Suad Baydoun I can’t wait to enjoy life with you together soboti ????????????‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF — Mohamed Buya Turay ???????? (@turay_buya) July 31, 2022

Giovedì 4 agosto Turay ha poi esordito con il Malmö nel match valido per le qualificazioni all’ Europa League, subentrando dalla panchina nella vittoria (3-0) sui lussemburghesi del Dudelange. Nel frattempo però non ha incontrato Suad da quando è diventata sua moglie: “Cercherò di portarla in Svezia così che possa starmi vicino. Vivrà qui con me”, ha detto l’attaccante. Ma non riesce ancora a pensare al viaggio di nozze: “Prima dobbiamo vincere il campionato e poi vado in luna di miele”, ha concluso ridendo.