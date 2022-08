Tornano liberi i sei sindacalisti del Si Cobas e dell’Usb arrestati a Piacenza lo scorso 19 luglio. Il tribunale del riesame di Bologna ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Piacenza con cui erano stati disposti gli arresti domiciliari per il coordinatore nazionale del Si Cobas, Aldo Milani, i tre coordinatori piacentini Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli e per i due esponenti dell’Unione sindacale di base Roberto Montanari e Abed Issa Elmoursi con l’accusa di associazione a delinquere.

Il collegio dei giudici bolognesi formato da Rocco Criscuolo (presidente), Andrea Santucci e Maria Cristina Sarli ha ordinato la liberazione immediata dei sei sindacalisti e modificato alcune delle altre misure cautelari più lievi disposte a luglio. Per Milani finisce il divieto di dimora nella provincia di Piacenza e viene sostituito con l’obbligo di presentazione alle polizia giudiziaria tre volte a settimana. Rimane l’obbligo di firma anche per altri indagati accusati a vario titolo di decine di reati fra cui violenza privata, sabotaggio, interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale per gli scioperi della logistica nel distretto di Piacenza tra il 2014 e il 2021.

La procura di Piacenza guidata da Grazia Pradella, che ora potrebbe ricorrere in Cassazione, aveva parlato in conferenza stampa il giorno degli arresti anche di arricchimento personale di alcuni dei sindacalisti usando il loro ruolo nelle rispettive sigle, ma non sono contestate ipotesi di reato di appropriazione indebita o altre fattispecie riguardanti l’appropriazione di denaro.