La Roma si prepara per un’altra amichevole internazionale. Dopo il Tottenham ora tocca allo Shakhtar Donetsk. La sfida contro gli ucraini è in programma domenica 7 agosto allo Stadio Olimpico. Sarà l’occasione per vedere di nuovo in campo Paulo Dybala che per la prima volta giocherà di fronte al proprio pubblico. La stessa sera i giallorossi presenteranno il neo acquisto Georginio Wijnaldum. L’ex Liverpool sarà accolto proprio all’interno dell’Olimpico.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento ci penserà Blanco. Il cantante si esibirà nell’intervallo del match con la sua Finché non mi seppelliscono, a cui potrebbe aggiungere altri brani. Ad annunciarlo è stata la stessa Roma sul proprio profilo Instagram: “A rendere ancora più speciale il nostro ritorno allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l’esibizione di Blanco tra il primo e il secondo tempo di Roma-Shakhtar”. Il vincitore di San Remo è da sempre tifoso dei giallorossi ed era presente in tribuna a Tirana nella trionfale finale di Conference League.