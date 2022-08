Sono 45.621 i nuovi casi di Covid e 171 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 255.797, che portano il tasso di positività al 17,8% (18,3% ieri). In calo i ricoveri (-239 rispetto a ieri per un totale di 10.006); in aumento, invece, le terapie intensive (+10 da ieri per un totale di 396).

Questi i dati dello stesso giorno, la scorsa settimana: diagnosticati 63.837 nuovi casi con 317.720 tamponi processati. L’incidenza era al 20,1%, i morti 207. Erano in calo i ricoverati in area medica e in terapia intensiva: il saldo ingressi-uscite dai reparti ordinari è -30 posti letto occupati, mentre in rianimazione è -10.Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.201.443, ovvero 28.264 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.170.600 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.568. I dimessi e i guariti sono 19.796.589 con un incremento di 74.049.